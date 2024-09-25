ЕС готовит очередной многомиллиардный кредит Украине: заплатит Россия

Европейский Союз приступил к рассмотрению важного предложения Европейской комиссии о предоставлении Украине кредита на сумму 35 миллиардов евро, сообщает РИА Новости.
Погашение данного кредита будет производиться за счёт доходов, полученных от замороженных российских активов. Этот финансовый механизм уже обсуждается постоянными представителями стран-членов ЕС и включает в себя создание специального инструмента для кредитования. Одним из ключевых элементов предложения является увеличение срока заморозки активов с шести до тридцати шести месяцев, что позволяет гарантировать возврат кредита.
На встрече представителей стран ЕС было подчеркнуто, что доходы от замороженных российских активов могут быть использованы как для обслуживания, так и для погашения кредита. ЕС и страны G7 твёрдо намерены реализовать этот проект до конца текущего года.
Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического обязательства.
Акти́в (англ asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
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