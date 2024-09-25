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ЕС готовит очередной многомиллиардный кредит Украине: заплатит Россия

Новый кредит Украине: ЕС увеличит финансирование за счет российских активов
1:00
Экономика

Европейский Союз приступил к рассмотрению важного предложения Европейской комиссии о предоставлении Украине кредита на сумму 35 миллиардов евро, сообщает РИА Новости.

Новый кредит Украине: ЕС увеличит финансирование за счет российских активов
Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, CC BY-SA 4.0

Погашение данного кредита будет производиться за счёт доходов, полученных от замороженных российских активов. Этот финансовый механизм уже обсуждается постоянными представителями стран-членов ЕС и включает в себя создание специального инструмента для кредитования. Одним из ключевых элементов предложения является увеличение срока заморозки активов с шести до тридцати шести месяцев, что позволяет гарантировать возврат кредита.

На встрече представителей стран ЕС было подчеркнуто, что доходы от замороженных российских активов могут быть использованы как для обслуживания, так и для погашения кредита. ЕС и страны G7 твёрдо намерены реализовать этот проект до конца текущего года.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического обязательства.

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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