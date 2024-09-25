Российская электроника на пике: чем обеспечен рост в 2024 году?

Рынок электроники в России вырастет до 2,8 трлн рублей к концу 2024 года

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

В прошлом году российские производители электроники выпустили продукции на сумму 2,63 трлн рублей, что на 60% больше по сравнению с 2020 годом, сообщают "Ведомости".

Фото: Pexels by Sora Shimazaki, PDM

За первые семь месяцев текущего года объем производства составил 1,51 трлн рублей. По прогнозам, к концу 2024 года рынок радиоэлектронной продукции достигнет 2,8 трлн рублей.

За последние четыре года правительство России направило на развитие электронной отрасли 430,4 млрд рублей, что позволило модернизировать производство и стимулировать внедрение инноваций. В будущем, в период с 2025 по 2027 годы, планируется дополнительно инвестировать еще 246,1 млрд рублей, что обеспечит дальнейший рост и укрепление позиций страны на мировом рынке.

Уточнения

Электро́ника (от греч. Ηλεκτρόνιο «электрон») — наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и о методах создания электронных приборов и устройств, в которых это взаимодействие используется для преобразования электромагнитной энергии.



Иннова́ция нововведе́ние — внедрённое или внедряемое новшество, обеспечивающее повышение эффективности процессов и (или) улучшение качества продукции, востребованное рынком.



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