Российская электроника на пике: чем обеспечен рост в 2024 году?

В прошлом году российские производители электроники выпустили продукции на сумму 2,63 трлн рублей, что на 60% больше по сравнению с 2020 годом, сообщают "Ведомости".
За первые семь месяцев текущего года объем производства составил 1,51 трлн рублей. По прогнозам, к концу 2024 года рынок радиоэлектронной продукции достигнет 2,8 трлн рублей.
За последние четыре года правительство России направило на развитие электронной отрасли 430,4 млрд рублей, что позволило модернизировать производство и стимулировать внедрение инноваций. В будущем, в период с 2025 по 2027 годы, планируется дополнительно инвестировать еще 246,1 млрд рублей, что обеспечит дальнейший рост и укрепление позиций страны на мировом рынке.
Электро́ника (от греч. Ηλεκτρόνιο «электрон») — наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и о методах создания электронных приборов и устройств, в которых это взаимодействие используется для преобразования электромагнитной энергии.
Иннова́ция нововведе́ние — внедрённое или внедряемое новшество, обеспечивающее повышение эффективности процессов и (или) улучшение качества продукции, востребованное рынком.
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