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Европа вернулась к российским металлам: импорт взлетел на 39,6%

Импорт металлов из России в ЕС увеличился на 39,6% в июле 2024 года
1:33
Экономика

В июле 2024 года страны Евросоюза увеличили импорт железа и стали из России на 39,6% по сравнению с июнем, достигнув суммы в €227 млн, согласно публикации Евростата.

Импорт металлов из России в ЕС увеличился на 39,6% в июле 2024 года
Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko, CC BY-SA 4.0

Эти данные подтверждают рост интереса ЕС к российским металлам после продолжительного снижения. Лидером по объему импорта стала Италия, которая нарастила закупки в 2,5 раза, доведя их до €105 млн. За ней следуют Бельгия и Чехия, которые также продемонстрировали значительный рост — на 25% и 40% соответственно. В целом, объем закупок металлов у России всеми странами ЕС в июле составил €430 млн, что на €83 млн больше по сравнению с июнем, сообщает РИА Новости.

Тем не менее, за первые семь месяцев 2024 года общий объем экспорта металлов из России в Евросоюз составил €1,7 млрд, что на 16% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Это указывает на долгосрочную тенденцию снижения, которая была переломлена только в июле. Такой скачок может быть связан с возобновлением спроса на российские материалы, несмотря на экономические и политические трудности в отношениях между ЕС и Россией.

Уточнения

Простое вещество железо — это ковкий переходный металл серебристо-белого цвета с высокой химической реакционной способностью: железо быстро корродирует на воздухе при высоких температурах или при высокой влажности.

Сталь (от нем. Stahl) — сплав железа с углеродом (и другими элементами периодической таблицы), содержащий не менее 45 % железа и в котором содержание углерода находится в диапазоне от 0,02 до 2,14 %, причём содержанию от 0,6 % до 2,14 % соответствует высокоуглеродистая сталь.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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