"Станет массовым": россиян предупредили о волне мошенничества с использованием дипфейков осенью

РАНХиГС: россиян ожидает крупная волна мошенничества осенью 2024 года

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россиян ожидает масштабная волна мошенничества с использованием технологии дипфейк осенью 2024 года. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе РАНХиГС со ссылкой на экспертов научно-исследовательской лаборатории "Лингвобезопасность и психология информационного воздействия" Президентской академии.

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"По прогнозам, пик атак придется уже на эту осень", — отметили в сообщении.

По словам заведующего лабораторией Геннадия Слышкина, этому способствуют два фактора. Во-первых, простота использования программ по созданию дипфейков, что позволяет быстро обучить мошенников из колл-центров. Во-вторых, направленные против россиян действия аферистов станут средством поддержания морального духа украинцев, а также дадут хорошую денежную подпитку Киеву, который оказался в ситуации нехватки финансов и "идеологической агонии".

Эксперт лаборатории, модератор проекта "Антимошенник" Ирина Смирнова рассказала, что украинские мошенники используют в дипфейках статусных и медийных персон. Так, в августе они обзванивали россиян от лица мэра Москвы Сергея Собянина.

"В ближайшее время эта схема станет применяться массово. Россиянам по видеосвязи будут звонить их "непосредственные руководители" или "близкие родственники" с просьбой перевести деньги или дать доступ к Госуслугам", – предупредила она.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



Дипфейк (англ deepfake от deep learning «глубинное обучение» + fake «подделка») — методика синтеза изображения или голоса, основанная на искусственном интеллекте.



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