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"Станет массовым": россиян предупредили о волне мошенничества с использованием дипфейков осенью

РАНХиГС: россиян ожидает крупная волна мошенничества осенью 2024 года
1:32
Экономика

Россиян ожидает масштабная волна мошенничества с использованием технологии дипфейк осенью 2024 года. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе РАНХиГС со ссылкой на экспертов научно-исследовательской лаборатории "Лингвобезопасность и психология информационного воздействия" Президентской академии.

РАНХиГС: россиян ожидает крупная волна мошенничества осенью 2024 года
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"По прогнозам, пик атак придется уже на эту осень", — отметили в сообщении.

По словам заведующего лабораторией Геннадия Слышкина, этому способствуют два фактора. Во-первых, простота использования программ по созданию дипфейков, что позволяет быстро обучить мошенников из колл-центров. Во-вторых, направленные против россиян действия аферистов станут средством поддержания морального духа украинцев, а также дадут хорошую денежную подпитку Киеву, который оказался в ситуации нехватки финансов и "идеологической агонии". 

Эксперт лаборатории, модератор проекта "Антимошенник" Ирина Смирнова рассказала, что украинские мошенники используют в дипфейках статусных и медийных персон. Так, в августе они обзванивали россиян от лица мэра Москвы Сергея Собянина.

"В ближайшее время эта схема станет применяться массово. Россиянам по видеосвязи будут звонить их "непосредственные руководители" или "близкие родственники" с просьбой перевести деньги или дать доступ к Госуслугам", – предупредила она.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Дипфейк (англ  deepfake от deep learning «глубинное обучение» + fake «подделка») — методика синтеза изображения или голоса, основанная на искусственном интеллекте.

Россия́не (ед. ч. россия́нин, россия́нка), российский народ, российская нация — политоним, историческая и социально-политическая общность, политическая, или гражданская нация, сообщество граждан Российской Федерации различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, которая консолидировалась на основе исторической российской государственности; внеэтническое сообщество, основанное на культуре, созданной при взаимодействии всех народов России.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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