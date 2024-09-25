"Будет существенный подскок": рост ключевой ставки ЦБ до 20% сделает кредиты менее доступными для россиян

Экономист Масленников: кредитная активность россиян снизится к концу 2024 года

2:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

К сентябрю 2024 года ожидается спад кредитной активности россиян, в том числе из-за возможного повышения ключевой ставки до 20%, рассказал URA.RU экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, комментируя заявления председателя ПАО "Сбербанк" Германа Грефа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Греф отметил повышенный спрос граждан России на услуги кредитования несмотря на высокую ключевую ставку. По словам председателя "Сбербанка", за шесть месяцев прибыль компании от кредитных договоров выросла на 6% по сравнению с прошлым годом — до 769 млрд рублей. Греф добавил, что кредитный портфель банка увеличился до 11 трлн рублей, а также отметил, что объёмы ипотеки превысили прогнозы. Президент России выразил удивление ростом количества ипотечных договоров на фоне повышения ключевой ставки ЦБ.

Масленников прогнозирует, что кредитная активность россиян к осени упадёт.

"Прогнозы достаточно сложные. Кредитная активность, конечно, будет ослабевать. Мы это видим. Но вопрос в том, что темпов ослабления кредитной активности недостаточно для того, чтобы охладить спрос и уверенно вернуться к инфляционной цели. Прогнозы, которые сегодня предоставляют различные ведомства, несколько занижены по инфляции этого года. Ситуация остается достаточно напряженной", — подчеркнул экономист.

По словам эксперта, сохраняется высокая вероятность повышения Банком России ключевой ставки до 20%, так как темпы охлаждения спроса не позволяют говорить о резком снижении инфляционных рисков.

Масленников указал на то, что год близится к концу, на который всегда приходятся бонусы, тринадцатые зарплаты, годовые премии, а также рост покупательской активности в преддверии Нового года и каникулы.

"То есть, будет очень существенный подскок. Поэтому вероятность повышения ставки с повестки дня не снимается", — резюмировал собеседник издания.

Напомним, что в сентябре ЦБ принял решение подвысить ключевую ставку с 18% до 19%, мотивировав это ускорением инфляции и ростом внутреннего спроса, опережающим возможности предложения рынка. Регулятор не исключает возможности дальнейшего увеличения ставки на следующем заседании, которое намечено на 25 октября.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



Ключевая ставка Банка России (англ lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.



Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

