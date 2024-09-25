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"Будет существенный подскок": рост ключевой ставки ЦБ до 20% сделает кредиты менее доступными для россиян

Экономист Масленников: кредитная активность россиян снизится к концу 2024 года
2:41
Экономика

К сентябрю 2024 года ожидается спад кредитной активности россиян, в том числе из-за возможного повышения ключевой ставки до 20%, рассказал URA.RU экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, комментируя заявления председателя ПАО "Сбербанк" Германа Грефа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Экономист Масленников: кредитная активность россиян снизится к концу 2024 года
Фото: freepik.com by yanalya, PDM

Греф отметил повышенный спрос граждан России на услуги кредитования несмотря на высокую ключевую ставку. По словам председателя "Сбербанка", за шесть месяцев прибыль компании от кредитных договоров выросла на 6% по сравнению с прошлым годом — до 769 млрд рублей. Греф добавил, что кредитный портфель банка увеличился до 11 трлн рублей, а также отметил, что объёмы ипотеки превысили прогнозы. Президент России выразил удивление ростом количества ипотечных договоров на фоне повышения ключевой ставки ЦБ.

Масленников прогнозирует, что кредитная активность россиян к осени упадёт. 

"Прогнозы достаточно сложные. Кредитная активность, конечно, будет ослабевать. Мы это видим. Но вопрос в том, что темпов ослабления кредитной активности недостаточно для того, чтобы охладить спрос и уверенно вернуться к инфляционной цели. Прогнозы, которые сегодня предоставляют различные ведомства, несколько занижены по инфляции этого года. Ситуация остается достаточно напряженной", — подчеркнул экономист.

По словам эксперта, сохраняется высокая вероятность повышения Банком России ключевой ставки до 20%, так как темпы охлаждения спроса не позволяют говорить о резком снижении инфляционных рисков. 

Масленников указал на то, что год близится к концу, на который всегда приходятся бонусы, тринадцатые зарплаты, годовые премии, а также рост покупательской активности в преддверии Нового года и каникулы.

"То есть, будет очень существенный подскок. Поэтому вероятность повышения ставки с повестки дня не снимается", — резюмировал собеседник издания.

Напомним, что в сентябре ЦБ принял решение подвысить ключевую ставку с 18% до 19%, мотивировав это ускорением инфляции и ростом внутреннего спроса, опережающим возможности предложения рынка. Регулятор не исключает возможности дальнейшего увеличения ставки на следующем заседании, которое намечено на 25 октября.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

Ключевая ставка Банка России (англ   lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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