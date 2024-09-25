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Россияне придумали простейшую схему заработка с помощью кредитки и вклада — всё законно, но банкам не нравится

Экономист Беляев: россияне научились зарабатывать, комбинируя кредитки и вклады
Экономика

Россияне научились получать дополнительный доход, комбинируя кредитные карты и накопительные вклады. Банки и ЦБ уже прозвали такую схему "потребительским экстремизмом", хотя она абсолютно законна, рассказал Общественной Службе Новостей член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Экономист Беляев: россияне научились зарабатывать, комбинируя кредитки и вклады
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Некоторые очень ловко комбинируют накопительный счет с кредитными картами. Сейчас есть кредитки, на которых действует период получения определённых сумм без уплаты процентов. То есть я пользуюсь кредитной картой, беспроцентно приобретаю какие-то продукты, а тот доход, который я получаю, и который мог бы тратить на эти самые товары и услуги, я размещаю на накопительном счёте, и он там лежит и работает под определённые проценты", — пояснил эксперт.

По словам Беляева, когда беспроцентный период по кредитке подходит к концу, потребитель снимает деньги с накопительного счёта для погашения задолженности по карте, одновременно закрывая долг и получая проценты по вкладу. Потом схема повторяется снова.

Экономист предположил, что популярность кредиток среди молодёжи обусловлена использованием этой схемы. Главное — не "заиграться" и не забыть закрыть задолженность по кредитке, иначе банк начислит большие проценты, предупредил Беляев.

"А так, если аккуратно пользоваться, то почему бы и нет", — отметил он.

По словам эксперта, банки, в том числе ЦБ, недовольны этим ловким приёмом и уже назвали его "потребительским экстремизмом". Однако в этом нет логики, так как россиян постоянно призывают быть финансово грамотными, то есть гибко пользоваться финансовыми инструментами, подчеркнул он.

"А сейчас, когда появился конкретный инструмент, причём достаточно простенький, и банки с Центробанком видят, что кто-то получает дополнительные доходы, почему-то это им перестаёт нравиться. Они это называют "потребительским экстремизмом”, пытаются приклеивать другие ярлыки, которые к рыночной экономике не имеют никакого отношения", — резюмировал Беляев.

Уточнения

Креди́тная ка́рта (разг. креди́тка) — банковская платёжная карта, предназначенная для совершения операций, расчёты по которым осуществляются за счёт денежных средств, предоставленных банком клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора (положение ЦБ РФ № 266П).

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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