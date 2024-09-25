Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, как освежить интерьер всего за один день
Болезни растений: как избавиться от поражённых томатов с пользой
Лучшие упражнения для тонуса ягодиц после 40 лет
Как устранить медленный подъём стёкол в автомобиле
Пять пород собак, которым не страшны морозы и снег
Кабачковая пицца: отличная идея, чтобы накормить кабачком детей, которые его не любят
В Свердловской области вводят налог с туристов за пребывание в регионе
UNM: как ежедневный пластик влияет на здоровье нашего мозга
Герман Греф показал Владимиру Путину видео о новом горнолыжном курорте России

В Турции предложили торговать в нацвалюте в ответ на антироссийские санкции

Турция предлагает использовать национальные валюты для торговли с Россией
0:55
Экономика

По мнению спикера турецкого парламента Нумана Куртулмуша, находящегося в России с визитом, антироссийские санкции — "вред и зло", сообщает "ТАСС". Он призвал искать пути выхода из создавшейся ситуации.

Турция предлагает использовать национальные валюты для торговли с Россией
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, CC BY-SA 4.0

"Против России в одностороннем порядке были введены санкции. Сейчас мировая банковская система в руках нескольких сильных мира [сего], и поэтому система платежей, например, тех стран, которые хотят вести экономические отношения с Россией, попадает в очень сложное положение. Это все понижает уровень товарооборота", — отметил он, выступая в Дипломатической академии МИД России.

"То есть, это (санкции), действительно, вред, это, действительно, зло. Поэтому мы должны обязательно найти пути выхода из этой ситуации. Например, торговля и инвестиции в национальной валюте", — добавил Куртулмуш.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Почему ваши дворники скрипят и как это исправить
Сводка с фронта: русские вошли в Угледар, в Запорожье ФАБы начинают "активные действия"
Сводка с фронта: русские вошли в Угледар, в Запорожье ФАБы начинают "активные действия"
Последние материалы
Турция предлагает использовать национальные валюты для торговли с Россией
UNM: как ежедневный пластик влияет на здоровье нашего мозга
Герман Греф показал Владимиру Путину видео о новом горнолыжном курорте России
Подготовка чеснока к посадке: важные шаги для хорошего урожая
Три дизайнерские хитрости для создания уютной спальни
Осенние сюрпризы на дорогах: какие шаги нужно предпринять, чтобы быть готовым к ним
Температура тела у собак выше, чем у людей
Миллер и Пакнежад обсудили поставки российского газа в Иран
Почему котятам и пожилым кошкам нельзя давать коровье молоко?
Путешественник Фёдор Конюхов встретил амурского тигра в ходе конной экспедиции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.