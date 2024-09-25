В Турции предложили торговать в нацвалюте в ответ на антироссийские санкции

Турция предлагает использовать национальные валюты для торговли с Россией

По мнению спикера турецкого парламента Нумана Куртулмуша, находящегося в России с визитом, антироссийские санкции — "вред и зло", сообщает "ТАСС". Он призвал искать пути выхода из создавшейся ситуации.

"Против России в одностороннем порядке были введены санкции. Сейчас мировая банковская система в руках нескольких сильных мира [сего], и поэтому система платежей, например, тех стран, которые хотят вести экономические отношения с Россией, попадает в очень сложное положение. Это все понижает уровень товарооборота", — отметил он, выступая в Дипломатической академии МИД России.

"То есть, это (санкции), действительно, вред, это, действительно, зло. Поэтому мы должны обязательно найти пути выхода из этой ситуации. Например, торговля и инвестиции в национальной валюте", — добавил Куртулмуш.