"Газпром" и Иран обсудили сотрудничество в газовой сфере

Миллер и Пакнежад обсудили поставки российского газа в Иран

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Алексей Миллер, глава "Газпрома", и Мохсен Пакнежад, министр нефти Ирана, обсудили сотрудничество в газовой сфере во время визита делегации "Газпрома" в Тегеран 24 сентября, сообщает "ТАСС".

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, CC BY-SA 4.0

"В рамках визита в Тегеране была проведена рабочая встреча Алексея Миллера и министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада. На встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества в газовой сфере", — говорится в сообщении российского холдинга.

В конце июня "Газпром" и National Iranian Gas Company подписали стратегический меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран. Стороны также обсудили первоочередные шаги по реализации меморандума и другие направления сотрудничества в энергетической сфере.

Позднее иранская сторона сообщила, что планируется поставлять около 300 миллионов кубометров газа ежедневно из России в Иран по Каспийскому морю. Согласно соглашению, Иран сможет перепродавать излишки импортируемого газа в другие страны. Договор заключен на 30 лет и будет приносить Ирану ежегодно порядка $10-12 миллиардов.

Вице-премьер России Александр Новак ранее сообщил о том, что Москва и Тегеран обсуждают при участии Катара и Туркмении создание энергетического хаба, а также своповые поставки на север Ирана и возможность создания электронной площадки торговли газом на юге исламской республики.

Осенью 2023 года Джавад Оуджи, занимавший тогда пост министра нефти Ирана, сообщил, что Тегеран определил с "Газпромом" совместные проекты на $40 миллиардов.

Уточнения

Сотру́дничество — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса).



Догово́р (мн. ч. — догово́ры), контракт — соглашение между собой двух или более сторон (субъектов) по какому-либо вопросу с целью установления, изменения или прекращения правовых отношений.





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