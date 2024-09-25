Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подготовка чеснока к посадке: важные шаги для хорошего урожая
Три дизайнерские хитрости для создания уютной спальни
Осенние сюрпризы на дорогах: какие шаги нужно предпринять, чтобы быть готовым к ним
Температура тела у собак выше, чем у людей
Почему котятам и пожилым кошкам нельзя давать коровье молоко?
Путешественник Фёдор Конюхов встретил амурского тигра в ходе конной экспедиции
Найдено ранее неизвестное трио Моцарта для двух скрипок и баса
Картофель по-деревенски: самый удачный рецепт, который нравится всем
Тренер "Динамо" Личка признался, что был зол на судей в матче со "Спартаком"

"Газпром" и Иран обсудили сотрудничество в газовой сфере

Миллер и Пакнежад обсудили поставки российского газа в Иран
1:48
Экономика

Алексей Миллер, глава "Газпрома", и Мохсен Пакнежад, министр нефти Ирана, обсудили сотрудничество в газовой сфере во время визита делегации "Газпрома" в Тегеран 24 сентября, сообщает "ТАСС".

Миллер и Пакнежад обсудили поставки российского газа в Иран
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, CC BY-SA 4.0

"В рамках визита в Тегеране была проведена рабочая встреча Алексея Миллера и министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада. На встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества в газовой сфере", — говорится в сообщении российского холдинга.

В конце июня "Газпром" и National Iranian Gas Company подписали стратегический меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран. Стороны также обсудили первоочередные шаги по реализации меморандума и другие направления сотрудничества в энергетической сфере.

Позднее иранская сторона сообщила, что планируется поставлять около 300 миллионов кубометров газа ежедневно из России в Иран по Каспийскому морю. Согласно соглашению, Иран сможет перепродавать излишки импортируемого газа в другие страны. Договор заключен на 30 лет и будет приносить Ирану ежегодно порядка $10-12 миллиардов.

Вице-премьер России Александр Новак ранее сообщил о том, что Москва и Тегеран обсуждают при участии Катара и Туркмении создание энергетического хаба, а также своповые поставки на север Ирана и возможность создания электронной площадки торговли газом на юге исламской республики.

Осенью 2023 года Джавад Оуджи, занимавший тогда пост министра нефти Ирана, сообщил, что Тегеран определил с "Газпромом" совместные проекты на $40 миллиардов.

Уточнения

Сотру́дничество — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса).

Догово́р (мн. ч. — догово́ры), контракт — соглашение между собой двух или более сторон (субъектов) по какому-либо вопросу с целью установления, изменения или прекращения правовых отношений.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Почему ваши дворники скрипят и как это исправить
Сводка с фронта: русские вошли в Угледар, в Запорожье ФАБы начинают "активные действия"
Сводка с фронта: русские вошли в Угледар, в Запорожье ФАБы начинают "активные действия"
Последние материалы
Госдума вводит в России институт небанковских поставщиков платёжных услуг
Как квантовая физика может помочь обнаружить червоточины
Доходы бюджета России вырастут до 40 триллионов рублей в 2025 году
После сбора урожая ягоды обязательно oбpaбoтать и удoбpить куcтapники
Чем нужно капнуть на купленный творог, чтобы проверить его на качество
Почему скупость за рулём может привести к лишним расходам
Проблемы хранения картофеля: основные инфекционные болезни
В Иране нашли росписи с изображениями знатных семей Сасанидов
Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ: российские банки предлагают высокие ставки по депозитам
Diabetes Care: как токсичные металлы связаны с диабетом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.