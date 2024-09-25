Госдума приняла законопроект о введении института НППУ

Госдума вводит в России институт небанковских поставщиков платёжных услуг

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий в России институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Bogdan Hoyaux / European Commission, CC BY 4.0

Документ, внесенный главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, его заместителем Аркадием Свистуновым и сенатором Мухарбием Ульбашевым, устанавливает основы регулирования деятельности НППУ. НППУ — это юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, которое имеет право только на оказание услуг по переводу денежных средств и/или по инициированию таких переводов.

Надзор и наблюдение за их деятельностью будет осуществлять Банк России. НППУ смогут оказывать услуги по инициированию и агрегированию переводов денежных средств, в том числе электронных, после внесения Центральным банком сведений о них в реестр. Для включения в реестр НППУ должны соответствовать требованиям к квалификации, деловой репутации, финансовому состоянию, а также требованиям антиотмывочного законодательства.

Юридическим лицам, в том числе некредитным финансовым организациям, разрешается совмещать свою деятельность с деятельностью НППУ при соответствии данным требованиям. НППУ также должны будут соблюдать нормативные требования, направленные на поддержание финансовой устойчивости, обеспечение прав клиентов и минимизацию рисков.

В платежной системе появятся специальные участники, инициирующие перевод денежных средств во взаимодействии с операционным центром, платежным клиринговым центром, участником платежной системы. Такими специальными участниками могут являться только операторы по переводу денежных средств и небанковские поставщики платежных услуг.

Соответствующие изменения вносятся в закон "О национальной платежной системе". Их принятие, согласно пояснительной записке, будет способствовать качественному развитию безналичных платежей, усилению конкуренции на рынке платежных услуг, формированию среды для развития инновационных платежных сервисов и сглаживанию негативных экосистемных эффектов.

Уточнения

Надзор — форма деятельности государственных органов по обеспечению справедливости.



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