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Мишустин озвучил прогнозы по росту доходов и расходов бюджета

Доходы бюджета России вырастут до 40 триллионов рублей в 2025 году
Экономика

Михаил Мишустин сообщил о прогнозируемом росте доходов российского бюджета на 12% в следующем году, сообщает Finam. ru.

Доходы бюджета России вырастут до 40 триллионов рублей в 2025 году
Фото: https://rudalle.ru/ by Нейросеть "Кандинский 3.1"

"На 2025 год прогнозируется рост доходов до 40 триллионов 296 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем в текущем году", — заявил премьер-министр на заседании правительства.

Глава правительства также отметил, что доля ненефтегазовых поступлений вырастет до 73%.

Федеральные расходы в 2025 году увеличатся до 41 триллиона 469,5 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета планируется на уровне 0,5% ВВП.

По предварительной оценке Минэкономразвития, за семь месяцев текущего года ВВП России вырос на 4,4%, что более чем в два раза выше прошлогодних показателей. Основными драйверами роста стали обрабатывающая промышленность, строительство и сельское хозяйство.

Уровень безработицы в июне этого года опустился до исторического минимума — 2,4%.

Глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров сообщил, что проект федерального бюджета на 2025-2027 годы ожидается 30 сентября.

Уточнения

Безрабо́тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.
 

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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