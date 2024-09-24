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Мишустин объявил о повышении МРОТ до 22 440 рублей с 2025 года

МРОТ с 2025 года увеличат более чем на 16,5%
1:15
Экономика

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей с 2025 года, сообщает News.ru.

МРОТ с 2025 года увеличат более чем на 16,5%
Фото: freepik.com by user18526052, PDM

"С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5%, составит 22 тысячи 440 рублей", — подчеркнул он.

По словам Мишустина, эта мера позволит увеличить зарплаты более чем четырем миллионам россиян.

В мае Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года, согласно которому власти должны обеспечить к 2030-му увеличение МРОТ в два раза по сравнению с показателями 2023 года, то есть до уровня не менее 35 тысяч рублей в месяц.

Глава государства поручил правительству обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами.

В начале сентября глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что проект закона о повышении МРОТ до 22,4 тысячи рублей будет внесен в Госдуму до 1 октября.

Уточнения

Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда за час, день, неделю, месяц, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и иных целей обязательного социального страхования.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, труда, качества и уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения, а также по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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