Российские банки подняли ставки по вкладам после увеличения ключевой ставки

Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ: российские банки предлагают высокие ставки по депозитам

3:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские банки повысили ставки по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ в сентябре, сообщает РИА Новости.

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13 сентября ЦБ РФ вновь повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Ряд банков уже сообщили, что планируют увеличить ставки по вкладам вслед за ключевой. При этом некоторые банки уже подняли максимальную ставку по вкладам до принятия решения ЦБ о ключевой ставке.

"Сбербанк в начале сентября улучшил условия по двум линейкам вкладов и по накопительным счетам. Для вклада "Лучший %" максимальная ставка составляет 20% годовых на срок 3 года… Линейка вкладов "СберВклад" также предлагает очень выгодные проценты на более короткий срок — 7-9 месяцев. Максимальная ставка на эти сроки составляет 19% годовых… Ставка по накопительному счету с приветственными процентами может достигать 17% годовых для клиентов с пакетом услуг "СберПремьер", — сообщили пресс-службе банка. "С 21 сентября Альфа-банк точечно повысил ставки по опциональным вкладам и вкладам для состоятельных клиентов. Максимальная ставка по вкладу на 4 месяца для клиентов Alfa Only — 18,5%, на 9 месяцев — 19% и на 12 месяцев — 19,5%. Для всех клиентов банк также повысил ставки по вкладам с пополнением и снятием на сроках 3 и 6 месяцев", — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Банк "Санкт-Петербург" с 20 сентября повысил ставки по сезонному вкладу "Осень", максимальная ставка по вкладу составляет 20% годовых при сроке на 5 лет. В этот же день повысил ставки по рублевым вкладам банк "Уралсиб".

"Абсолют банк" предлагает максимальную доходность по вкладам при размещении средств на полгода: 19,5% годовых по "Абсолютному максимуму Плюс", 19,6% годовых по "Биржевому максимуму Плюс". Также была повышена ставка по отзывному вкладу "Турбо". После повышения максимальная ставка по депозиту составила 24%.

Россельхозбанк увеличил процентные ставки по вкладам на 3, 6 и 13 месяцев. Максимальная ставка 19,5% доступна для новых клиентов, открывающих "Свой вклад" на срок 6 месяцев.

ВТБ второй раз за месяц улучшил условия по сберегательным продуктам в рублях как для новых клиентов, так и для действующих вкладчиков. Наиболее привлекательные условия установлены по вкладам на год — по ним улучшены условия до 21% годовых для всех клиентов, которые переведут новые для ВТБ средства из других банков.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





Ключевая ставка Банка России (англ lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.



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