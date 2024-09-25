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Санкции США против России застали врасплох бизнес в Турции

Эксперт: санкции США против РФ застали врасплох малый бизнес в Турции
2:24
Экономика

Турецкий малый бизнес, экспортирующий в Россию, столкнулся с серьезными проблемами из-за санкционного давления США на банковский сектор, сообщает "Газета.ру". По словам турецкого аналитика Энгина Озера, бизнесмены оказались застигнуты врасплох.

Эксперт: санкции США против РФ застали врасплох малый бизнес в Турции
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Турецкие банки испытывают давление со стороны США из-за операций с Россией и получают предупреждения о необходимости контролировать источники переводов. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщил, что турецкие банки все чаще "выдавливают" компании, работающие с Россией, блокируют переводы и закрывают счета.

"Известно, что из-за санкций США турецкие госбанки не принимают денежные переводы из России. Решение о санкциях в первую очередь отразилось на турецких промышленниках, автомобильной промышленности, производителях строительных материалов, а также производителях овощей и фруктов, экспортирующих в Россию", — пояснил аналитик.

"Он (бизнес) оказался застигнутым врасплох, потому что внезапно был введён в действие вопрос безналичного расчёта. После весьма чётких заявлений президента (Турции, Тайипа — ред.) Эрдогана о неучастии в антироссийских санкциях экспортёры не поверили, что такое решение будет принято, но они ошиблись", — подчеркнул Энгин Озер.

Турецкий экспорт в области электроники, металлургии и автомобилестроения сократился на 30% из-за санкций США, заявил аналитик Серхат Латифоглу.

Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил уверенность в том, что снятие санкций с России войдет в повестку переговоров об урегулировании конфликта на Украине, если их удастся перезапустить.

В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В западных странах звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Уточнения

Металлу́ргия и металлурги́я (от др.-греч. μεταλλουργέω — добываю руду, обрабатываю металлы) — область науки и техники, охватывающая процессы получения металлов из руд или других видов сырья, а также процессы, связанные с изменением химического состава, структуры и свойств металлических сплавов и производством разнообразных металлических изделий из них.

Переговоры — коммуникация между сторонами (переговорщиками) для достижения своих целей, при которой каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения, которое закрепляется договором.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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