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У турецких экспортёров появились проблемы из-за санкций США против России

Санкции США: турецкие экспортёры испытывают трудности в торговле с Россией
1:13
Экономика

Турецкие экспортёры обращаются в госорганы с просьбой помочь решить банковские проблемы в торговле с Россией, вызванные санкциями США, сообщает "Прайм". Однако пока официальных решений нет.

Санкции США: турецкие экспортёры испытывают трудности в торговле с Россией
Фото: flickr.com by Константин Барбу, CC BY 2.0

Аналитик Серхат Латифоглу заявил, что экспорт электроники, металлургии и автомобилей из Турции в Россию сократился на 30% из-за санкционного давления США.

"Мы, госорганы получаем обращения от наших экспортёров, которые непосредственно ведут бизнес с Россией. Есть проблемы в получении переводов, мы, со своей стороны, начиная с января обращались в соответствующие госорганы с просьбой найти решения по этой ситуации. Но пока решения нет", — сообщил источник.

Турецкие банки испытывают давление со стороны США из-за операций с Россией. Им регулярно направляют предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств.

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что турецкие банки всё чаще "выдавливают" компании, занимающиеся транзитом товаров в Россию, блокируют переводы и закрывают счета.

Уточнения

Контрóль — одна из основных функций системы управления.

Посо́л — дипломатический представитель высшего ранга своего государства в иностранном государстве (или в нескольких государствах по совместительству) или в международной организации; официальный представитель интересов и руководства своей страны.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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