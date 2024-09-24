Турция и Германия вступают в войну за донер-кебаб: на кону прибыльный рынок

Турция и Германия спорят о гастрономическом наследии

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Берлине и Анкаре вновь возникли разногласия по поводу донер-кебаба и его происхождения, сообщает EADaily. Турция стремится внести это популярное блюдо в список географически защищённых наименований, утверждая, что оно является традиционным для её кухни.

Фото: flickr.com by Vladimer Shioshvili, CC BY-SA 2.0

Однако Германия, где значительное количество населения имеет турецкие корни, не согласна с этим утверждением, поскольку донер-кебаб также завоевал популярность в стране.

По информации источников, индустрия донер-кебаба приносит Германии ежегодную прибыль в размере 2,3 миллиарда евро, а общая стоимость европейского рынка этого блюда составляет 3,5 миллиарда евро. В связи с этим Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ выступает против требований Турции.

Анкара также настаивает на строгих правилах приготовления донер-кебаба, утверждая, что для этого нужно использовать мясо крупного рогатого скота старше 16 месяцев. Вскоре Еврокомиссии предстоит принять решение о том, кто прав в этом гастрономическом споре.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории).



Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 592 км². Численность населения на январь 2023 года — 84,4 млн человек.



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