Западные компании платят России за нефть и нефтепродукты, несмотря на санкции, сообщает РИА Новости.
Турция и Индия являются ключевыми перевалочными пунктами для российского топлива. Анкара увеличила закупки на 105%, экспорт в ЕС подскочил на 107%.
Индия также значительно увеличила импорт российских нефтепродуктов, особенно в Великобританию и Германию. Европейские страны, включая Нидерланды, Францию и Италию, активно покупают нефтепродукты из Индии.
Европейские потребители не получают выгоды от покупки "дешевого" топлива, в то время как компании и дилеры получают прибыль.
В прошлом году Олег Устенко — тогдашний экономический помощник президента Украины — потребовал "запретить все нефтепродукты" от посредников, таких как Турция, Индия и Китай. В ЕС к этому явно не готовы.
Согласно принятым правилам, смешанное топливо "попадает под санкции в зависимости от доли российского компонента". Это определяется тем, претерпело ли сырье "существенную трансформацию", превратившись в совершенно новый продукт. Но на практике проверяют документ о том, откуда следует груз, — "сертификат происхождения". Этого достаточно, чтобы признать топливо "нероссийским".
Потреби́тель — человек, потребляющий товары или услуги.
Нефтепроду́кты — смеси углеводородов, а также индивидуальные химические соединения, получаемые из нефти и нефтяных газов.
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