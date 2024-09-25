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Европа накупила российской "санкционки" на миллиарды

Турция и Индия являются ключевыми перевалочными пунктами для российского топлива
1:23
Экономика

Западные компании платят России за нефть и нефтепродукты, несмотря на санкции, сообщает РИА Новости.

Турция и Индия являются ключевыми перевалочными пунктами для российского топлива
Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, CC BY-SA 4.0

Турция и Индия являются ключевыми перевалочными пунктами для российского топлива. Анкара увеличила закупки на 105%, экспорт в ЕС подскочил на 107%.

Индия также значительно увеличила импорт российских нефтепродуктов, особенно в Великобританию и Германию. Европейские страны, включая Нидерланды, Францию и Италию, активно покупают нефтепродукты из Индии.

Европейские потребители не получают выгоды от покупки "дешевого" топлива, в то время как компании и дилеры получают прибыль.

В прошлом году Олег Устенко — тогдашний экономический помощник президента Украины — потребовал "запретить все нефтепродукты" от посредников, таких как Турция, Индия и Китай. В ЕС к этому явно не готовы.

Согласно принятым правилам, смешанное топливо "попадает под санкции в зависимости от доли российского компонента". Это определяется тем, претерпело ли сырье "существенную трансформацию", превратившись в совершенно новый продукт. Но на практике проверяют документ о том, откуда следует груз, — "сертификат происхождения". Этого достаточно, чтобы признать топливо "нероссийским".

Уточнения

Потреби́тель — человек, потребляющий товары или услуги.

Нефтепроду́кты — смеси углеводородов, а также индивидуальные химические соединения, получаемые из нефти и нефтяных газов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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