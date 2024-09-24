Турция позволяет Западу скупать российское топливо на миллиарды долларов

Западные страны продолжают закупать российское топливо

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные страны продолжают закупать российское топливо, используя определённые лазейки в законодательстве.

Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс, PDM

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центра изучения демократии (CSD), несмотря на введённые санкции, западные компании уже в текущем году выплатили России около $2 млрд за энергоресурсы, что составляет примерно 186 млрд рублей.

Поставки бензина и дизельного топлива на западные рынки значительно увеличились благодаря нефтеперерабатывающим заводам в Турции. Например, завод Star Aegean использует российское сырьё в своей деятельности на 98%, причем девять из десяти бочек продукции отправляется в западные страны.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.



Энергетические ресурсы — это все источники разнообразных видов энергии, доступные для промышленного и бытового использования в энергетике.



Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км².



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