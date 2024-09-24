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Эксперт рассказал, как избежать финансовых ошибок при использовании кредитной карты

Рост расходов граждан России по кредитным картам в августе обусловлен сезонными факторами
Экономика

Необходимо следить за сроками завершения грейс-периода кредитной карты, дабы избежать долгов. Кроме того, если человек настроен на долгосрочные цели, то следует делать свой выбор в пользу кредитов, а не кредиток.

Рост расходов граждан России по кредитным картам в августе обусловлен сезонными факторами
Фото: commons.wikimedia.org by Bogdan Hoyaux / European Commission, CC BY 4.0

В прошлом месяце граждане России увеличили свои траты по кредитным картам, задействуя 33,9% одобренного лимита. Такой показатель стал самым большим с начала 2020 года, информирует "Скоринг Бюро". Такое повышение аргументируется большими ставками по депозитам и увеличением фактических цен на товары и услуги, которые реализуются в свободной продаже в различных торговых организациях. Отмечается, что в большинстве случаев россияне применяют эти банковские платёжные карты для обыденных покупок, откладывая свои денежные накопления на вклады с большой доходностью.

Директор банковского института ВШЭ Василий Солодков информировал NewsInfo.Ru, что при использовании кредитной карты необходимо акцентировать своё внимание на условиях грейс-периода - льготного периода уплаты процентов по кредиту. В данный отрезок времени расчёты по кредитной и дебетовой картам, по сути, почти ничем не отличаются. То есть человек использует денежные средства коммерческой кредитно-финансовой организации, а свои деньги могут приносить доход, к примеру, на депозите.

В случае есть задолженность не погашена в срок и этот определённый промежуток времени, в течение которого обладатель кредитки способен бесплатно использовать заёмные средства, подошёл к концу, заёмщик начинает платить проценты, которые намного больше, чем они могли бы быть по простому банковскому кредиту. При таком раскладе дел выгода от данной банковской платёжной карты теряется.

В случае если трата выходит за пределы этого льготного периода уплаты процентов по кредиту, то это может указывать на уменьшение доступности кредитов. Он объяснил, что в такие моменты пользователи банков вместо оформления выгодного кредита прибегают к кредиткам, что является менее рациональным. 

Помимо этого, эксперт сделал предположение, что увеличение расходов в прошлом месяце вызвано сезонными факторами. В этот список входят подготовка к новому учебному году и отпуск. Специалист утверждает, что если расходы в пределах грейс-периода становятся больше, то это говорит о росте уровня знаний и навыков общества в области финансов. Если же траты превышают установленный срок, то это обусловлено проблемами с доступом к кредитам.

В конце он посоветовал наблюдать за периодом, когда грейс-период подходит к концу, дабы не нахватать долгов. Более того, он рекомендовал делать свой выбор в пользу кредитов, а не кредиток, если человек настроен на долгосрочные цели.

Уточнения

Креди́тная ка́рта (разг. креди́тка) — банковская платёжная карта, предназначенная для совершения операций, расчёты по которым осуществляются за счёт денежных средств, предоставленных банком клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора (положение ЦБ РФ № 266П).

Грейс-период (англ. grace period) — льготный период уплаты процентов по кредиту.

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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