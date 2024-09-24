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Эксперты заявили, что в России недоплачивают учителям, врачам и чиновникам

Эксперты: низкие зарплаты касаются и высококвалифицированных работников
1:17
Экономика

По информации, полученной от экспертов, опрошенных "Комсомольской правдой", в России наблюдается ситуация, когда низкие зарплаты касаются как неквалифицированных, так и высококвалифицированных работников. В число тех, кто получает недостаточно, попадают начинающие педагоги и врачи, сотрудники музеев, дворники и даже государственные служащие.

Эксперты: низкие зарплаты касаются и высококвалифицированных работников
Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Государственной думы

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что к категории малооплачиваемых работников относятся как уборщики и разнорабочие, так и сотрудники архивов, домов культуры, начинающие учителя, врачи и санитары. Он также добавил, что в Москве бюджетники могут рассчитывать на достойные зарплаты, тогда как в других регионах их доходы могут быть в два-три раза ниже.

Ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук МИФИ Яков Якубович подчеркнул же, что в России недооценен труд чиновников. Он указал на то, что рядовой госслужащий в Москве зарабатывает менее ста тысяч рублей в месяц, в то время как зарплаты в регионах могут быть еще ниже.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе. 

Чино́вник — в Русском царстве и Российской империи — лицо мужского пола, имеющее чин и состоящее на статской (гражданской) или придворной службе. В настоящее время — обиходное название государственного служащего.

Рабо́та: — деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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