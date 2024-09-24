ЦБ ответил на обвинения в "воровстве" при выпуске монет "Ёжик в тумане"

Центробанк ответил автору "Ёжика в тумане" на обвинения в воровстве персонажа

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральный Банк РФ подтвердил наличие договора с правообладателем "Союзмультфильм" на выпуск монет "Ёжик в тумане", согласно которому Банку России были переданы права на использование персонажей мультфильма, сообщает "РБК".

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

Банк России выпустил памятные монеты "Ёжик в тумане" в серии "Российская (советская) мультипликация" к 50-летию мультфильма. Автор мультфильма, режиссер и художник Юрий Норштейн, по сообщениям СМИ, посчитал это "воровством".

"Все эти монеты, в том числе "Ёжик в тумане", выпускаются при наличии договора с правообладателем. В данном случае у Банка России договор с ООО "Союзмультфильм", в соответствии с которым нам были переданы права на использование персонажей произведения", — сообщили в пресс-службе регулятора.

Регулятор также подчеркивает, что "Союзмультфильм" гарантировал законность прав на объекты интеллектуальной собственности. Банку России было гарантировано, что заключение договора не противоречит и не нарушает никаких законов или прав третьих лиц.

"Мы с уважением относимся к творчеству выдающегося мультипликатора Юрия Норштейна. Поэтому Банк России принял решение выпустить монету "Ёжик в тумане", которая вышла в серии "Русская (советская) мультипликация". В разные годы в этой серии выходили такие монеты, как "Винни Пух", "Ну, погоди!", "Бременские музыканты", — отметила пресс-служба.

Уточнения

Мультипликатор — художник, занимающийся созданием мультипликационных фильмов.



Интеллектуа́льная со́бственность — закреплённое законом временное исключительное право, а также личные неимущественные права авторов на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в широком понимании).





Ю́рий Бори́сович Норште́йн (род. 15 сентября 1941, село Андреевка, Пензенская область) — советский и российский режиссёр мультипликационного кино и художник-мультипликатор.



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