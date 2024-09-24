Болгария недовольна: импорт дешёвых яиц с Украины грозит местному рынку

Болгария требует остановить импорт дешёвых яиц с Украины

0:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгий Тахов сообщил, что его страна обратилась к Еврокомиссии с просьбой временно приостановить поставки яиц из Украины.

Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk, CC BY-SA 2.5

Как сообщает Болгарское национальное радио, за первые шесть месяцев этого года страна ввезла свыше 2600 тонн яиц, что в пять раз превышает аналогичный показатель прошлого года.

Тахов отметил, что импортируемые яйца стоят значительно дешевле, чем местные, что вызывает заметное давление на внутренний рынок.

Уточнения

Болга́рия — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.. Население составляет 6 447 710 чел.



Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца.





Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе.



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