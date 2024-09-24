Новый порядок оплаты неиспользованных отгулов при увольнении: как рассчитать, что нужно знать, размер компенсации

Уточнён порядок оплаты неиспользованных отгулов при увольнении. Что необходимо знать?

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во втором и третьем чтении депутаты Государственной думы приняли проект закона об оплате неиспользованных отгулов при увольнении. Поправки должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by mediaphoto.org, CC BY 3.0

Изменения, которые вносятся в Трудовой кодекс, обязывают работодателя выплачивать увольняющемуся сотруднику за каждый неиспользованный день отдыха разницу между оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день.

По действующему законодательству работнику, работавшему в выходной или нерабочий праздничный день, может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

"При этом законодательством прямо не регламентирован механизм определения даты предоставления дополнительного дня отдыха, а также не урегулирован вопрос предоставления работнику при увольнении денежной компенсации в случае неиспользования такого дополнительного дня отдыха", — пишут депутаты в пояснительной записке.

Конституционный суд в декабре 2023 постановил, что работнику при увольнении должна выплачиваться денежная компенсация за те отгулы, которые были предоставлены ему за работу в выходные или нерабочие праздничные дни, но которыми он не успел воспользоваться.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.



Трудовой кодекс — кодифицированный законодательный акт (кодекс) о труде; является одним из основных источников трудового права.



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Уточнён порядок оплаты неиспользованных отгулов при увольнении. Что необходимо знать?