"Недружественная валюта": эксперты объяснили, почему доллары с дефектами не принимают в российских банках

В России и за рубежом банки перестали принимать неидеальные доллары

4:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские и зарубежные банки почти полностью прекратили покупку у клиентов наличных долларов, если купюры имеют малейшие дефекты. Сами кредитные организации объясняют это невозможностью впоследствии продать такие банкноты, так как люди отказываются их принимать. Чем такой мировой тренд грозит россиянам, имеющим валюту недружественных стран дома, рассказали Известия.

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Почему банки не принимают подпорченные купюры

Россияне отмечают, что за рубежом стало проблематично купить наличные доллары из-за нехватки идеальных купюр. Например, в Турции одной из туристок, желавшей приобрести несколько сотен валюты, в отделении "Сбера" сообщили, что в наличии есть только $50 в нормальных купюрах - остальные имеют какой-то дефект, и впоследствии у женщины их могут не принять.

Такая же тенденция наблюдается и в России. Корреспондентам "Известий" обошли отделения крупнейших банков, и везде сотрудники подтвердили, что принимают только идеальные долларовые банкноты. Кредитные организации назвали одну и ту же причину - клиенты не хотят приобретать подпорченные купюры, поэтому банку некуда их девать.

По словам эксперта по наличному обращению Алексея Войлукова, раньше у крупных банков были договоры с американскими, и они могли принимать купюры с дефектами, взимая комиссию. Но с введением санкций эти соглашения были приостановлены.

В пресс-службе ВТБ подтвердили, что правила приёма долларов и евро изменились.

"Ранее их прием шел для отправки за границу для обмена. Сейчас из-за санкций внешние рынки для российских банков закрыты, а на внутреннем такие купюры также не востребованы. Поэтому банки принимают для обмена только качественные банкноты, а поврежденные будут со временем выводиться из оборота, — пояснили в банке.

Войлуков отметил, что такое отношение к наличности наблюдается во всём мире.

"Отсюда и пошел тренд, что клиенты предпочитают покупать наличные деньги в идеальном состоянии, чтобы не столкнуться с проблемами во время зарубежной поездки", — рассказал он.

Эксперт предположил, что причина может крыться в кампании США, направленной на "чистоту" наличных купюр. Он напомнил, что в России ЦБ тоже штрафует кредитные организации за выдачу клиентам ветхих банкнот.

По словам Войлукова, другая причина может быть в попытке США таким образом уменьшить свой гигантский внешний долг, но это предположение уже из области конспирологии.

Что делать россиянам с запасами долларов

В пресс-службе Центробанка отметили, что заставить банки принять купюры с дефектами нельзя - согласно инструкции регулятора, кредитные организации сами устанавливают правила приёма повреждённой иностранной наличности. Отказать могут даже при отсутствии видимых причин, подчеркнули в ЦБ.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян посоветовал не держать валюты недружественных стран на банковских счетах, так как в отношении таких вкладов действуют запретительные условия (комиссии за внесение на счет долларов и евро, минимальная доходность и т. д.). Хранить иностранную наличность дома тоже не стоит, так как её может повредить грибок.

По словам эксперта, лучше всего держать купюры в сейфе, чтобы сохранить их товарный вид и впоследствии обменять в банке.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский посоветовал гражданам использовать безналичные расчёты, например, открывать счета и банковские карты за границей.

Войлуков отметил, что это удобнее всего делать в странах ближнего зарубежья, так как даже для зачисления повреждённой валюты необходим счёт. При этом за такую операцию, возможно, придётся заплатить комиссию, предупредил он.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.



Нали́чные де́ньги нали́чность, в противоположность безналичным деньгам — валюта одной из стран в каком-либо физическом представлении (обычно купюры; реже монеты) у конкретного физического или юридического лица для платежей за покупаемые товары и услуги.



Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.

