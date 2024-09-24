Германия выступила против поглощения Commerzbank итальянской UniCredit

В ФРГ выступили против поглощения Commerzbank со стороны Unicredit

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Германии выразило категорическое несогласие с поглощением итальянской финансовой группой UniCredit четвертого по величине банка страны — Commerzbank, сообщает DPA.

Фото: pixabay.com by James Qube, PDM

"Правительство ФРГ поддерживает ориентированную на независимость стратегию Commerzbank", — заявили источники в Министерстве финансов Германии.

Источники агентства подчеркнули, что они не поддерживают поглощение и уведомили об этом UniCredit.

Ранее UniCredit приобрел дополнительные акции Commerzbank, увеличив свою долю до 21%. Финансовая группа подала заявку на увеличение доли до 29,9%, что значительно повышает вероятность официального предложения о поглощении.

20 сентября Финансовое агентство ФРГ сообщило, что правительство Германии больше не планирует продавать принадлежащие государству акции Commerzbank.

В 2008–2009 годах правительство Германии выделило Commerzbank более €18 млрд для стабилизации бизнеса, став владельцем части акций банка. В сентябре власти объявили о намерении продать акции, но 11 сентября Финансовое агентство сообщило о продаже 4,49% акций Commerzbank итальянской группе UniCredit.

Глава UniCredit Андреа Орчел 12 сентября заявил, что банковская группа рассматривает возможность полного поглощения Commerzbank. DPA связывает решение правительства Германии отказаться от продажи акций с действиями UniCredit.

На конец июня в Commerzbank работали 38,7 тыс. человек, из них более 25 тыс. в Германии.

Уточнения

А́кция (нем Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.





Коммерцбанк (нем. Commerzbank) — банковский концерн Германии. По объёму активов (около 507 млрд евро) банк занимает третье место в Германии и двадцать третье в Европе.





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