Стало известно, насколько выросли поставки пива из Китая в Россию

Поставки китайского пива в Россию выросли почти в два раза

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

В августе этого года поставки пива из Китая в Россию выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордных 3,2 миллиона долларов, сообщает "РБК".

Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, CC0

Импорт российского пива из Китая в августе составил 3,2 миллиона долларов, что на 8,7% больше, чем в июле, и в 1,7 раза больше, чем в августе прошлого года.

За первые восемь месяцев 2024 года Россия импортировала из Китая пива на 17,9 миллиона долларов, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. За весь 2023 год поставки пива из Китая в Россию составили 16,1 миллиона долларов.

В августе этого года Россия заняла третье место среди крупнейших импортеров китайского пива, поднявшись с пятого места, которое занимала в прошлом августе. Лидером по импорту китайского пива стала Австралия с объемом поставок в 3,64 миллиона долларов, второе место занял Гонконг (3,58 миллиона долларов). Общий объем китайского экспорта пива в августе достиг 39,9 миллиона долларов.

Уточнения

Импортёр — сторона в международных экономических отношениях, покупающая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли за рубежом, и ввозящая их в страну для использования и потребления.



Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.



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