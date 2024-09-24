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Аргентина ожидает первые поставки российской водки

Российская водка готовится к выходу на аргентинский рынок
1:00
Экономика

Аргентина ожидает первых поставок российской водки в ноябре-декабре этого года, сообщает "Вести".

Российская водка готовится к выходу на аргентинский рынок
Фото: unsplash by Джей Веннингтон, PDM

"Потребление водки в нашей стране в последние годы заметно выросло, но в Аргентине нет российской водки — есть из Польши, Швеции, Черногории, даже из Франции, но из России нет. Первая поставка ожидается в конце ноября — начале декабря этого года", — заявил посол республики Энрике Игнасио Феррер Виейра.

Феррер Виейра сообщил, что первая поставка ожидается в конце ноября — начале декабря. В ближайшее время будут подписаны контракты между частными лицами, поэтому посол пока не может назвать имена и бренды.

Ранее, в начале июня, председатель совета предпринимателей Аргентина-Россия Пабло Коусиньо сообщил о подписании двух соглашений по экспорту российской водки "наиболее известных брендов" в Аргентину.

Уточнения

Предпринима́тель — частное лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.
 

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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