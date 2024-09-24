Аналитики зафиксировали снижение доходности перевозчиков угля

Операторы полувагонов столкнулись с падением доходности: эксперты называют причины

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доходность операторов полувагонов, используемых для перевозки угля, сократилась в полтора раза за последние три года, сообщает Biznes News. Причиной снижения являются рост оборота вагонов, повышение производственных затрат и падение цен на уголь.

Фото: Wikipedia by I, Nostrifikator, CC BY-SA 3.0

Как сообщил заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук, увеличение оборота вагонов, отмена скидки на перевозку угля по железной дороге, падение экспортных цен на уголь, рост стоимости ремонта вагонов и ставок лизинга стали ключевыми факторами снижения прибыльности.

В 2022 году стоимость энергетического угля на базисе FOB Восточный составляла $152,24 за тонну, а в 2024 году — $84,38, что также повлияло на доходность операторов.

ИПЕМ прогнозирует дальнейшее снижение доходности операторов полувагонов из-за продолжающегося роста оборота сети, стоимости новых вагонов и ожидающегося увеличения расходов на ремонт.

"Возможности для повышения ставок предоставления ограничены готовностью грузоотправителей оплачивать возросшую стоимость транспортировки, включающую тариф на перевозку", — заключил представитель ИЦО.

РЖД отказались от комментариев.

Уточнения

Транспортиро́вка (также доставка, транспорт) — процесс перемещения груза/объекта в место назначения, посредством тех или иных транспортных средств, обычно термин применяется по отношению к штучным доставкам крупногабаритных объектов (по отношению к регулярным рейсам применяется термин перевозка — одна из важнейших отраслей экономики).





Ли́зинг (англ. leasing от англ. to lease — сдать в аренду) — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами.



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