Цены на нефть подскочили после снижения ставки ФРС

Цены на нефть растут, подпитываемые позитивным настроением трейдеров, связанным со снижением ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС) США, сообщает Cronos Asia.
По состоянию на 7:18 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,84%, до 74,31 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов WTI — на 0,9%, до 71,65 доллара.
"Настроения поддерживаются благодаря резкому сокращению ставки ФРС", — заявила Вандана Хари (Vandana Hari), основатель компании Vanda Insights в Сингапуре, агентству Блумберг.
На сентябрьском заседании регулятор впервые с 2020 года понизил учетную ставку — на 0,5 процентного пункта, до 4,75-5% годовых.
Однако Хари предупреждает, что в будущем нефть может столкнуться с понижением цен, когда ажиотаж вокруг решения ФРС утихнет, и внимание рынка снова переключится на проблему снижения спроса.
Америка́нский нефтяно́й ба́ррель — единица измерения объёма нефти, равная 42 галлонам или 158,988 литра. Факт: баррель для измерения прочих жидкостей в Америке вмещает только 31,5 галлона.
Фью́черс — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.
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