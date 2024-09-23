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Цены на нефть подскочили после снижения ставки ФРС

Мировые цены на нефть растут из-за снижения ставки ФРС США
1:15
Экономика

Цены на нефть растут, подпитываемые позитивным настроением трейдеров, связанным со снижением ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС) США, сообщает Cronos Asia.

Мировые цены на нефть растут из-за снижения ставки ФРС США
Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс, PDM

По состоянию на 7:18 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,84%, до 74,31 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов WTI — на 0,9%, до 71,65 доллара.

"Настроения поддерживаются благодаря резкому сокращению ставки ФРС", — заявила Вандана Хари (Vandana Hari), основатель компании Vanda Insights в Сингапуре, агентству Блумберг.

На сентябрьском заседании регулятор впервые с 2020 года понизил учетную ставку — на 0,5 процентного пункта, до 4,75-5% годовых.

Однако Хари предупреждает, что в будущем нефть может столкнуться с понижением цен, когда ажиотаж вокруг решения ФРС утихнет, и внимание рынка снова переключится на проблему снижения спроса.

Уточнения

Америка́нский нефтяно́й ба́ррель — единица измерения объёма нефти, равная 42 галлонам или 158,988 литра. Факт: баррель для измерения прочих жидкостей в Америке вмещает только 31,5 галлона.
 

Фью́черс — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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