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Цена золота установила новый исторический рекорд

Золото бьёт новые рекорды: цена достигла исторического максимума
1:36
Экономика

Цена золота достигла нового исторического максимума, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

Золото бьёт новые рекорды: цена достигла исторического максимума
Фото: wikimedia.org by Kotivalo, CC BY-SA 3.0

Декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex к 07:38 мск подорожал на 8,45 доллара, или на 0,32 процента, до 2654,7 доллара за тройскую унцию. Незадолго до этого золото установило новый рекорд — 2655,8 доллара за унцию.

В то же время декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,18 процента, упав до 31,442 доллара за унцию.

Аналитики отмечают два основных фактора, которые привели к рекордному росту цены на золото. Во-первых, на прошлой неделе Федеральная резервная система США впервые с 2020 года снизила учетную ставку на 0,5 процентного пункта, до 4,75-5 процентов годовых. Это привело к скачку цен на золото до 2650 долларов за унцию.

Снижение учетной ставки ФРС ослабляет курс доллара, что способствует росту котировок золота.

Во-вторых, обострение ситуации на Ближнем Востоке также подталкивает фьючерс вверх, поскольку золото традиционно рассматривается как актив-убежище.

Уточнения

У́нция — название нескольких единиц измерения массы, а также двух мер объёма жидких тел, одной единицы измерения силы и нескольких денежных единиц, образованных как двенадцатая доля другой единицы.
 

Би́ржа — организатор торговли товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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