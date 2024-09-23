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Аргентина вела переговоры с НОВАТЭК о возможных поставках СПГ

Посол Виейра: Аргентина вела контакты с НОВАТЭК о возможных поставках СПГ
Экономика

По словам посла Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра, Аргентина ранее вела переговоры с компанией НОВАТЭК о возможных поставках сжиженного природного газа (СПГ), но сейчас эти переговоры прекращены, сообщает Т-банк.

Посол Виейра: Аргентина вела контакты с НОВАТЭК о возможных поставках СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, CC BY-SA 3.0

"Да, контакты с НОВАТЭК о возможных поставках СПГ в Аргентину были, но это было до февраля 2022 года. Сейчас никаких переговоров по этой теме нет. Также раньше, до 2022 года, велись разговоры об интересе России к более тесному сотрудничеству в вопросах энергетики, включая ее интерес к инвестициям в эту отрасль. Но это было раньше, в данный момент переговоров нет", — заявил посол.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.

Сотру́дничество — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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