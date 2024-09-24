Мишустин обещает продолжить поддержку инвестиционных проектов в сфере электроники

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, заявил о продолжении государственной поддержки инвестиционных и инфраструктурных проектов в сфере электроники, сообщает РИА Новости.
"Государство продолжит поддерживать реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов для укрепления динамичных перемен в этой сфере. В том числе — по капитальному строительству и созданию профильных технопарков в регионах", — сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024".
Он также добавил, что российская электронная отрасль преодолела вызовы, связанные с пандемией и санкциями, и продолжает развиваться.
Мишустин указал на то, что даже и в таких сложных условиях Россия в этой отрасли продолжает поступательно идти к достижению национальных целей развития, которые утвердил глава государства.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
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