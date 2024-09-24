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Мишустин обещает продолжить поддержку инвестиционных проектов в сфере электроники

Россия продолжит инвестировать в развитие электронной отрасли
0:55
Экономика

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, заявил о продолжении государственной поддержки инвестиционных и инфраструктурных проектов в сфере электроники, сообщает РИА Новости.

Россия продолжит инвестировать в развитие электронной отрасли
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, CC BY-SA 2.0

"Государство продолжит поддерживать реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов для укрепления динамичных перемен в этой сфере. В том числе — по капитальному строительству и созданию профильных технопарков в регионах", — сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024".

Он также добавил, что российская электронная отрасль преодолела вызовы, связанные с пандемией и санкциями, и продолжает развиваться.

Мишустин указал на то, что даже и в таких сложных условиях Россия в этой отрасли продолжает поступательно идти к достижению национальных целей развития, которые утвердил глава государства.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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