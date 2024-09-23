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Мишустин призвал сохранить темпы развития электронной отрасли

Мишустин: российская электронная отрасль преодолела трудности и продолжает развиваться
1:07
Экономика

Российская электронная отрасль преодолела вызовы, связанные с пандемией и санкциями, и продолжает развиваться, сообщает РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность сохранения этого позитивного настроя.

Мишустин: российская электронная отрасль преодолела трудности и продолжает развиваться
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, CC BY-SA 2.0

"Когда четыре года назад мы принимали Стратегию развития отрасли, немногие верили в такой существенный рывок. Столкнувшись с ковидными ограничениями, а потом с беспрецедентным санкционным давлением, мы не просто преодолели эти вызовы. Хотя многие недоброжелатели пророчили чуть ли не откат в каменный век и полное обрушение производственной инфраструктуры", — заявил Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024".

Он указал на то, что даже и в таких сложных условиях Россия в этой отрасли продолжает поступательно идти к достижению национальных целей развития, которые утвердил глава государства.

"Общий настрой необходимо сохранить. Ведь работы еще точно много. Текущий этап — переходный", — добавил Мишустин.

Уточнения

Пандеми́я — высшая степень развития эпидемического процесса, исключительно сильная эпидемия, при которой заразная болезнь за сравнительно короткое время поражает значительную часть населения многих стран, иногда на разных континентах. 

Электронная промышленность — промышленность по производству электронных компонентов и изделий из них, самая наукоемкая отрасль современного машиностроения, в целом до 2/3 всей продукции электронной промышленности — это сложнейшая наукоемкая техника.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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