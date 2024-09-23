Санкции против России обернулись проблемой для европейской промышленности

Эксперт рассказал о последствиях подорожания энергоресурсов для Европы

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ограничения против России привели к подорожанию энергоресурсов в Европе, сделав сталь европейского производства неконкурентоспособной. Главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов прогнозирует, что это может привести к введению в Евросоюзе высоких пошлин или даже запрета на поставки стали из России, сообщает РИА Новости.

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Ранее Financial Times сообщала, что европейские производители стали обратились к чиновникам с просьбой принять меры против резкого роста китайского экспорта стали, который привел к снижению цен на европейском рынке ниже себестоимости производства. Китай планирует экспортировать более 100 миллионов тонн стали в этом году.

"Боролись с Россией, получили экспансию Китая. Было очевидно, что удорожание энергоресурсов в ЕС на фоне конфликта с Россией поставит европейскую базовую промышленность в крайне невыгодные условия", — сказал эксперт.

По мнению эксперта, "углеродное регулирование", которое вступит в силу в 2026 году, может помочь Европе отыграть часть потерь рыночной доли у Китая. Однако он отметил, что это будет крайне сложно сделать, учитывая инвестиции Китая в низкоуглеродные технологии и сертификацию.

"Впрочем, всегда можно объявить китайские сертификаты недостоверными. Так что ждём запретов на поставку стали из Китая либо антимонопольных пошлин в 150-200%", — заключил Худалов.

Уточнения

Экспа́нсия — территориальное, географическое или иное расширение зоны обитания или зоны влияния отдельного государства или организации, народа, культуры или биологического вида.





По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





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