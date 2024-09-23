"Уникальная ситуация": эксперт предостерёг россиян от досрочного погашения кредитов в 2024 и 2025 годах

Эксперт Пономарёв: вместо досрочного погашения кредита положите деньги на депозит

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 и 2025 годах не стоит погашать кредиты досрочно, рассказал "Газета.Ru" генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарёв.

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Эксперт пояснил, что в обозримом будущем снижения ключевой ставки Центробанка России не будет — более того, она продолжит расти.

"Это значит, что, по крайней мере в ближайшие полгода-год мы будем наблюдать уникальную ситуацию, когда плата за обслуживание взятых ранее кредитов оказывается меньше, чем ставки по текущим банковским депозитам", — рассказал Пономарёв.

Поэтому вместо того чтобы тратить лишние средства на досрочное погашение кредита, экономически выгоднее положить эти деньги на депозит, посоветовал он.

Собеседник привёл в пример россиянина, у которого есть миллион рублей — ровно столько ему осталось выплатить по займу под 15%. При ставке по депозитному вкладу в 18% годовых имеющегося миллиона рублей хватит и на выплату процентов по кредиту, и на депозит, пояснил Пономарёв.

Уточнения

Досрочное погашение кредита (ипотеки) — уменьшение основного долга по займу путем внесения дополнительных платежей, которые идут в уменьшение тела кредита.



Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.

