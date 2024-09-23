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Страсти по урану: на Западе признали зависимость от "Росатома" и атомной промышленности России

FT: зарубежные компании признали зависимость от ядерных технологий России
1:48
Экономика

Сложности с инвестированием не позволяют зарубежным компаниям расконсервировать мощности по конверсии урана, что делает мировую атомную промышленность зависимой от российского производства, пишет oilcapital.ru.

FT: зарубежные компании признали зависимость от ядерных технологий России
Фото: commons.wikimedia.org by Jiří Sedláček, CC BY-SA 4.0

Financial Times отмечает, что из-за проблем с поставками на мировом рынке цены на ядерное топливо серьёзно повысились с 2022 года, в то время как предложение упало. Так, стоимость обогащённого урана выросла в три раза и достигла $176 за единицу работы по разделению, а гексафторид урана подорожал в четыре раза — до $68 за килограмм.

По словам экспертов, основные сложности у иностранных компаний возникают в области конверсии урана, то есть превращения концентрата урановой руды в гексафторид урана, который впоследствии разделяют на изотопы. Мощности по обогащению урана на Западе законсервированы — для их развития необходимы инвесторы, но желающих вкладывать крупные суммы пока нет. Из-за этого иностранные компании вынуждены обращаться к России, где обогащением урана занимается ГК "Росатом". Невозможность в ближайшем будущем отказаться от услуг российской компании ставит Запад в зависимость от атомной промышленности РФ, констатирует FT.

Крупнейшим добытчиком урана в настоящее время является Казахстан, который также имеет доступ к мощностям по конверсии и обогащению сырья для ядерной промышленности. При этом самыми большими мощностями по производству ядерного топлива обладают компании Франции-Германии, Японии, России и США-Японии, напоминает oilcapital.ru.

Уточнения

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокр. название — Госкорпорация «Росатом») (на англ. — State Atomic Energy Corporation «Rosatom» сокращённое — ROSATOM) — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.

А́томная промы́шленность — совокупность предприятий и организаций, связанных организационно и технологически, которые производят продукцию, работы и услуги, применение которых основано на использовании ядерных технологий и достижений ядерной физики.

Обогащение урана — технологический процесс увеличения доли изотопа 235U в уране.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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