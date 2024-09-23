Миллионеры бегут из Лондона: богачи испугались налоговых инициатив

В Великобритании богатые граждане и инвесторы начинают активно выводить свои капиталы из страны в связи с опасениями по поводу новых налоговых инициатив, которые планирует ввести лидер Лейбористской партии и премьер-министр Кир Стармер, сообщает Bloomberg.
Основное беспокойство связано с возможными повышениями налогов на наследство, прирост капитала и доходы от инвестиций.
Многие состоятельные лица рассматривают возможность переезда в страны с более благоприятным налоговым климатом, такие как Мальта или Монако, что уже вызвало волну выводов средств из британской экономики.
Эксперты предупреждают, что это может серьёзно подорвать инвестиционный климат в стране. При этом под удар могут попасть не только богатые, но и представители среднего класса, которые также столкнутся с новыми налоговыми требованиями. Лейбористская партия, в свою очередь, утверждает, что такие меры необходимы для борьбы с экономическим кризисом и социальной несправедливостью.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
Насле́дование — переход имущества, прав и связанных с ними обязанностей умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам).
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