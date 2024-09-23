Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе. На своём Telegram-канале она рассказала, что маркетплейс уже готовится к высокому сезону.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-центр Губернатора Тульской области, CC BY 4.0

Среди нововведений — запуск раздела "Тренд", где пользователи смогут найти оригинальные товары популярных брендов. Раздел сначала появится на сайте, а позже и в мобильном приложении.

Кроме этого, предпринимательница отметила, что продавцам будет предоставлена возможность самостоятельно устанавливать минимальную цену товара для участия в "автоакциях". Этот шаг особенно актуален в период активных распродаж и скидок.

Также Бакальчук рассказала о планах Wildberries по расширению сети складов в различных регионах России. Это поможет поддерживать быструю доставку, развивать инфраструктуру и обеспечить локальным производителям более широкий доступ к рынкам. Новые склады создадут условия для повышения скорости логистики и расширения возможностей дистрибуции не только внутри России, но и за её пределами.

Уточнения

Wildberries (Уа́йлдберрис Ва́йлдберрис; букв. «Дикие ягоды») — российский маркетплейс. Основан в 2004 году Владиславом и Татьяной Бакальчук.



Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.