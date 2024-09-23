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Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
1:09
Экономика

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе. На своём Telegram-канале она рассказала, что маркетплейс уже готовится к высокому сезону.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-центр Губернатора Тульской области, CC BY 4.0

Среди нововведений — запуск раздела "Тренд", где пользователи смогут найти оригинальные товары популярных брендов. Раздел сначала появится на сайте, а позже и в мобильном приложении.

Кроме этого, предпринимательница отметила, что продавцам будет предоставлена возможность самостоятельно устанавливать минимальную цену товара для участия в "автоакциях". Этот шаг особенно актуален в период активных распродаж и скидок.

Также Бакальчук рассказала о планах Wildberries по расширению сети складов в различных регионах России. Это поможет поддерживать быструю доставку, развивать инфраструктуру и обеспечить локальным производителям более широкий доступ к рынкам. Новые склады создадут условия для повышения скорости логистики и расширения возможностей дистрибуции не только внутри России, но и за её пределами.

Уточнения

Wildberries (Уа́йлдберрис Ва́йлдберрис; букв. «Дикие ягоды») — российский маркетплейс. Основан в 2004 году Владиславом и Татьяной Бакальчук.

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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