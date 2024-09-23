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Российским студентам рассказали, где можно получать до 94 тыс. рублей

Зарплаты студентов в России растут: топ-5 самых прибыльных отраслей
1:59
Экономика

В 2024 году средняя зарплата студентов в России выросла до 65 тыс. рублей, увеличившись на 9 тыс. по сравнению с предыдущим годом. Наиболее высокие доходы молодёжь может получить в транспортной и логистической сферах — до 94 тыс. рублей.

Зарплаты студентов в России растут: топ-5 самых прибыльных отраслей
Фото: commons.wikimedia.org by коворкинг-пространство Зона действия, PDM

Исследование сервиса "Работа.ру" и "СберНПФ" также выделяет другие сферы с привлекательными зарплатами: в офисных и бизнес-услугах студенты могут заработать 85 тыс. рублей, в строительстве и недвижимости — 80 тыс. рублей, а молодым людям без опыта работы компании готовы платить около 71 тыс. рублей.

В других отраслях, таких как производство и агропром, средний доход студентов составляет 70 тыс. рублей, в сфере услуг — 63 тыс. рублей, а в индустрии красоты и здоровья — 55 тыс. рублей. В маркетинге, рекламе и СМИ работодатели предлагают 52 тыс. рублей, а в финансовом и страховом секторах — 51 тыс. рублей. Меньшие зарплаты обещают в IT и телекоме — около 43 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Исполнительный директор "СберНПФ" Алла Пальшина отметила, что молодёжь всё больше интересуется долгосрочными сбережениями: в 2024 году каждая седьмая программа оформлялась россиянами в возрасте 18-35 лет.

Самые большие приросты зарплат в 2024 году зафиксированы в маркетинге (+32%), культуре и образовании (+30%), а также в сферах без специальной подготовки (+29%). Вакансии для студентов чаще всего включают курьерскую службу (17%), торговлю (11%) и работу оператором call-центра (4%).

Уточнения

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.

Ма́ркетинг или марке́тинг (от англ. marketing «рыночная деятельность») — организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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