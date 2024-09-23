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Франция уходит в минус: госдолг превысил 3 триллиона евро

Премьер-министр Франции заявил о госдолге страны в €3 трлн
1:08
Экономика

Премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что государственный долг страны превысил €3 трлн, что создает серьезные проблемы для экономики.

Премьер-министр Франции заявил о госдолге страны в €3 трлн
Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, CC BY 3.0

В эфире телеканала France 2 Барнье подчеркнул, что ежегодно на обслуживание долга уходит более €50 млрд, что ложится значительной нагрузкой на бюджет.

По последним данным, размер госдолга Франции достиг €3,16 трлн. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, правительство Франции не собирается снижать экологические стандарты и будет контролировать расходы, продолжая реализовывать пенсионную реформу. Также ключевым приоритетом станет развитие системы здравоохранения и контроль за иммиграцией.

В связи с финансовыми трудностями, Барнье не исключил возможность увеличения налогов для наиболее состоятельных граждан, что, по его мнению, может помочь стабилизировать экономику. Он отметил, что такие меры могут стать необходимыми для нормализации экономической ситуации в стране.

Уточнения

Госуда́рственный долг — результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета и задействованных государственных гарантий по долгам частных и государственных компаний.

Рефо́рма (лат. reformare — преобразовывать) — некардинальное, нефундаментальное (в отличие от революции) изменение правил в одной из сфер жизни общества, не затрагивающее функциональных основ, или преобразование, вводимое законодательным путём.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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