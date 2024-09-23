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Египет назвал АЭС "Эд-Дабаа" основой диверсификации источников электроэнергии

Египет делает ставку на АЭС "Эд-Дабаа" для диверсификации электроэнергии
1:31
Экономика

Египетские власти рассматривают атомную электростанцию "Эд-Дабаа", строящуюся совместно с российской госкорпорацией "Росатом", как основу для реализации государственной программы диверсификации источников электроэнергии, сообщает "ТАСС".

Египет делает ставку на АЭС "Эд-Дабаа" для диверсификации электроэнергии
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert (MJJR), CC BY 3.0

Об этом говорится в заявлении администрации президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, сделанном после встречи с премьер-министром Мустафой Мадбули и профильными министрами. На встрече обсуждались ход работ и график реализации проекта, а также достигнутые результаты на техническом, инженерном и административном уровнях, включая подготовку местных специалистов для работы на АЭС.

Руководство Египта подтвердило приверженность развитию атомной энергетики как ключевого направления для диверсификации источников производства электроэнергии.

"Эд-Дабаа" — первая атомная электростанция в Египте, которая строится Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря.

До 2028 года Росатом построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет поставлять ядерное топливо, оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 60 лет.

Также предусмотрено сооружение первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива.

Египет рассчитывает, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.

Уточнения

Диверсифика́ция — проникновение специализированных (промышленных, транспортных, строительных) фирм в другие отрасли производства, изменение и расширение ассортимента выпускаемой продукции и видов предоставляемых услуг, переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства.

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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