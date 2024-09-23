Рубль начал уступать валютам дружественных стран во внешнеторговых операциях

Рубль теряет позиции в расчётах с дружественными странами

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Центрального банка РФ, рубль начал терять позиции в расчетах с дружественными странами во внешней торговле, сообщает Ura.ru.

Фото: Freepik by ededchechine, PDM

Ранее дружественные валюты уступали только недружественным, но теперь они начали конкурировать с рублем. Доля долларов и евро в расчетах снизилась до 17,6%, в то время как доля валют дружественных стран выросла до 43,4%, а доля рубля увеличилась до 40%.

Доля рубля в импорте России достигла рекордных 43,7% летом, в то время как в экспорте валюта потеряла позиции, несмотря на рост популярности в расчетах с Европой и Африкой.

С начала санкционного давления в 2022 году Россия переориентировала торговлю на рубль и валюты дружественных стран. В июле доля "токсичных" валют в импортных операциях снизилась до менее 5%. Рубль активно используется в расчетах с Азией и Африкой.

В экспорте рубль упал до 38,5%, но его доля в расчетах с Европой, Африкой и Океанией достигла рекордов: 66%, почти 80% и 81,1% соответственно.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.



Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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