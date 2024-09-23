Западные компании не могут заменить российские услуги по конверсии урана

На Западе признали зависимость от российских ядерных технологий

Цены на ядерное топливо значительно выросли с начала 2022 года, что указывает на проблемы в западной цепочке поставок, сообщает Financial Times.

Фото: flickr.com by Peretzp, CC BY-SA 3.0

По данным UxC, стоимость обогащенного урана увеличилась более чем втрое, достигнув $176 за единицу разделительной работы. Цена на гексафторид урана выросла в четыре раза, до $68 за кг, что свидетельствует о наиболее серьезных трудностях на этапе конверсии.

Генеральный директор UxC Джонатан Хинзе отметил, что цены на конверсию и обогащение отражают серьезное сокращение предложения из-за ряда факторов.

Эксперты подчеркивают необходимость значительных инвестиций в расширение мощностей по конверсии и обогащению урана на Западе. Однако компании неохотно идут на крупные вложения без долгосрочных соглашений с операторами АЭС, которые, в свою очередь, не готовы их заключать без гарантий поставок.

Финансовый директор Cameco, одного из крупнейших мировых производителей урана, Грант Айзек, считает, что напряженность на рынке конверсии урана обусловлена консервацией действующих конверсионных мощностей.

Уточнения

Фтори́д ура́на(VI) (другие названия — гексафторид урана, шестифтористый уран) — бинарное соединение урана со фтором, прозрачные летучие светло-серые кристаллы.



Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



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