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Equinor отказывается от экспорта водорода в Германию

Норвежская компания передумала экспортировать водород в Германию
1:07
Экономика

Норвежская газовая компания Equinor отказалась от планов экспорта водорода в Германию, сочтя проект слишком дорогим, сообщает Berliner Zeitung.

Норвежская компания передумала экспортировать водород в Германию
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Equinor и немецкая компания RWE в 2022 году заключили соглашение о поставках водорода по первому в мире морскому водородному трубопроводу.

Однако, как заявил представитель Equinor Магнус Франц Эйдсвольд, компания решила отказаться от проекта на ранней стадии, сочтя нежизнеспособным решением экспорт водорода из-за низкого спроса и высокой стоимости.

Решение Equinor стало неожиданностью для министра экономики Германии Роберта Хабека.

Также Норвегия, являющаяся основным конкурентом России на европейском газовом рынке, значительно увеличила добычу природного газа. Среднесуточный объем добычи нефти, конденсата и широкой фракции легких углеводородов в Норвегии в июле вырос на 0,9% в годовом выражении и достиг 2,079 миллиона баррелей.

Уточнения

Углеводоро́ды — органические соединения, молекулы которых включают только атомы углерода и водорода.
 

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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