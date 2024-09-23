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Россия вошла в топ-30 стран с самым дешёвым вином

Россия находится в первой тридцатке стран с самым дешёвым вином
1:35
Экономика

Россия заняла 29-е место в списке стран с самым доступным вином, сообщает "РИА Новости". Средняя стоимость бутылки вина в России составляет 595 рублей или 6,42 доллара.

Россия находится в первой тридцатке стран с самым дешёвым вином
Фото: flickr.com by Sheila Sund, CC BY 2.0

Лидером рейтинга стала страна Бутан, где вино можно купить за 3,58 доллара. На втором месте оказалась Аргентина (4 доллара), а на третьем — Украина (4,34 доллара).

В топ-10 рейтинга также вошли винодельческие страны: ЮАР (4,6 доллара), Португалия (5,02 доллара), Молдавия (5,15 доллара), Чили (5,37 доллара) и Испания (5,57 доллара).

Самым дорогим вином в мире может похвастаться Туркменистан (31,43 доллара), за ним следуют Сингапур (27,13 доллара) и Бахрейн (23,88 доллара).

Согласно данным Международной организации виноградарства и виноделия, в 2022 году крупнейшими производителями вина стали Франция (20% мирового производства), Италия (16%) и Испания (12%). При этом Франция заняла 67-е место по стоимости вина (7,82 доллара), а Италия — 40-е (6,69 доллара).

Уточнения

Виногра́дарство – отрасль растениеводства; направлено на выращивание высоких урожаев столового и технического винограда, для обеспечения населения свежим виноградом и изюмом, а виноделие и консервную промышленность — сырьём.
 

Виноде́лие — производство вина из винограда, а также из других плодов и ягод.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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