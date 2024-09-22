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Каких преимуществ лишилась Аргентина, не вступив в БРИКС

Эксперт раскрыл, какие возможности упустила Аргентина, не вступив в БРИКС
1:43
Экономика

По словам международного аналитика Марсело Монтеса, отказ Аргентины от вступления в БРИКС лишил ее дополнительных возможностей для урегулирования государственного долга, сообщает "РИА Новости".

Эксперт раскрыл, какие возможности упустила Аргентина, не вступив в БРИКС
Фото: sxc.hu by Fabián Minetti is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Решение о расширении БРИКС было принято на саммите в ЮАР. К существующим членам — России, Бразилии, Индии, Китаю и ЮАР — присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Новый президент Аргентины Хавьер Милей после вступления в должность в декабре 2023 года официально уведомил лидеров БРИКС об отказе страны от участия в группе.

"Если бы Аргентина была частью БРИКС, то, возможно, у нее было бы больше возможностей по переговорам с МВФ, потому что Китай и Россия являются частью МВФ, у них более гибкая позиция в отношении развивающихся стран, в отличие от США, которые выдвигают много условий и требований", — утверждает Монтес.

По мнению аналитика, участие в БРИКС дало бы Аргентине больше возможностей в сфере финансирования государственного долга, а также в области инвестиций и мировой торговли.

В 2018 году МВФ одобрил выделение Аргентине кредита stand-by в размере 50 миллиардов долларов для сокращения дефицита бюджета на фоне высокой инфляции. Впоследствии размер программы был увеличен до 56,3 миллиарда, а в 2021 году перезаключен до 44 миллиардов.

Аргентина уже несколько лет ведет переговоры с МВФ по урегулированию государственного долга.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — экономическая и политическая организация девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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