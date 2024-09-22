ЕС нарастил импорт российских удобрений до максимума за 20 месяцев

Евросоюз увеличил закупки российских удобрений в 2,2 раза

2:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июле Евросоюз увеличил импорт российских удобрений до рекордных за двадцать месяцев показателей. Доля России на европейском рынке удобрений поднялась выше 30% впервые с марта 2022 года, сообщает "РИА Новости".

Фото: Freepik by freepik, PDM

Поставки российских удобрений в ЕС в июле выросли в 2,2 раза по сравнению с июнем и в 1,7 раза по сравнению с июлем прошлого года, достигнув 199 миллионов евро. Это самый высокий показатель с ноября 2022 года.

Польша стала крупнейшим покупателем российских удобрений в июле, увеличив закупки вдвое до 55,7 миллионов евро. Франция также нарастила импорт в пять раз — до 31,5 миллионов евро, а Германия — на треть до 24,5 миллионов евро.

Ирландия показала самый значительный рост импорта — в 18 тысяч раз по сравнению с прошлым годом, увеличив закупки до 1,8 миллиона евро. Румыния и Болгария также наращивали импорт, увеличив его в 54 и 25 раз соответственно.

В целом ЕС в июле увеличил импорт удобрений в 1,7 раза — до 643 миллионов евро. Россия является основным поставщиком удобрений в ЕС, а ее доля в июле выросла до 31% против 23,7% в июне и 18,5% в июле прошлого года.

Вторым крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС стало Марокко, увеличив поставки в июле почти втрое — до 111 миллионов евро. Тройку лидеров замкнул Египет, также нарастивший экспорт в 1,4 раза — до 85 миллионов евро. В топ-5 также входят Алжир (37 миллионов евро) и Канада (27 миллионов евро).

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.



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