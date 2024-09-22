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Наблюдается снижение цен на контейнерные перевозки

Стоимость контейнерных перевозок перешла к снижению
2:34
Экономика

Мировой индекс контейнерных перевозок за прошедшую неделю снизился на 5% до 3970 долларов за контейнер. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости доставки с Востока на Запад, сообщает "Рамблер".

Стоимость контейнерных перевозок перешла к снижению
Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

Причина падения — ослабление производственного сектора Китая, что подтверждается снижением совокупной добавленной стоимости промышленных предприятий и отрицательной динамикой индекса промышленных цен. Снижение цен со стороны китайских предприятий говорит о превышении предложения над спросом на товары как внутри страны, так и на мировом рынке.

Для поддержания спроса на китайские товары снижаются транспортные тарифы на доставку из Шанхая.

Однако ситуация в международной транспортной системе осложняется не только торговыми ограничениями, такими как повышение таможенных пошлин на импорт электромобилей из Китая, но и военными конфликтами, повышающими риски инцидентов в море.

Индекс контейнерных перевозок косвенно влияет на торговлю между Россией и Китаем, так как основное влияние оказывает динамика тарифов на доставку между КНР, ЕС и США. Кроме того, ценообразование на доставку в/из РФ имеет свою специфику из-за риска вторичных санкций в отношении зарубежных компаний.

Эксперты ожидают возможный рост индекса к концу года из-за увеличения мирового спроса, однако фактор неопределенности может внести коррективы в динамику цен на перевозку грузов.

Несмотря на снижение индекса, рынок не обваливается, а скорее корректируется после резкого роста в начале года. Дно индекса, ниже которого линии начинают нести убытки, находится на уровне 2500 долларов США.

Российский рынок в основном "ушел в себя" и менее зависим от общемировых тенденций, однако сохраняет определенные корреляции, например, в сфере аренды контейнерного флота и оборудования.

Азиатские и арабские перевозчики сократили обслуживание России, переориентировавшись на более премиальный рынок.

Таким образом, резкого падения цен на российском рынке не стоит ожидать, но и рост цен маловероятен.

Эксперты считают, что снижение мирового рынка выгодно российскому рынку, который станет более привлекательным для перевозчиков из дружественных стран, что в итоге повысит качество сервиса и укрепит конкуренцию с российскими операторами.

Уточнения

Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор).

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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