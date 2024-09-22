Канада запустит комплекс переработки редкоземельных металлов для конкуренции с Китаем

Канада бросает вызов Китаю: новый завод по переработке РЗМ откроется на этой неделе

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

В канадском Саскатуне на этой неделе открывается комплекс по переработке руд редкоземельных металлов (РЗМ) SRC Rare Earth Processing Facility, сообщает Financial Times.

Фото: Flickr by Alexander Hatley, CC BY 2.0

Предприятие стоимостью $74 млн, построенное Научно-исследовательским советом Саскачевана (SRC), будет перерабатывать сырье из Австралии, Бразилии и Вьетнама до момента запуска крупных канадских месторождений.

По словам генерального директора комплекса Майка Крэбтри, предприятие сможет производить достаточно металла для выпуска 500 тысяч электромобилей в год.

РЗМ — группа из 17 элементов, включающая лантан, скандий, иттрий и лантаноиды. Они используются в производстве электромобильных аккумуляторов, ветрогенераторов, а также в оборонной и аэрокосмической промышленности.

Крэбтри заявил, что компании Северной Америки смогут лицензировать технологии предприятия и повторить его.

"Мы стремимся доказать, что полностью вертикально интегрированная переработка может быть конкурентоспособной по цене и достаточно мощной, чтобы противостоять манипулированию рынком со стороны Китая", — подчеркнул он.

Согласно данным Международного энергетического агентства, Китай контролирует около 60% мировой добычи РЗМ и 90% их переработки и обогащения.

Уточнения

Редкоземе́льные элеме́нты (Редкие земли; аббр. РЗЭ, англ. TR, REE, REM) — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).





Саскату́н (англ. Saskatoon) — крупнейший город канадской провинции Саскачеван.





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