Молоко дорожает из-за дефицита сырья и растущего спроса

В России наблюдается дефицит молока, сообщает "МК".
Производители молочной продукции утверждают, что это приводит к росту цен, поскольку себестоимость производства увеличивается.
За первое полугодие 2023 года потребление молочных продуктов выросло на 6%, а предложение — только на 2,5%.
В результате литровая бутылка молока стоит около 100 рублей, а цены на сливочное масло, сметану и творог также растут.
Дефицит сырья усугубляется экспортом молочной продукции за рубеж, что приводит к еще большему сокращению предложения.
Повышенный спрос на молочные продукты связан с ростом зарплат у части населения, но аграрии не в состоянии его удовлетворить.
Несмотря на обширные пастбища, поголовье коров в России сокращается, что обусловлено, в том числе, ликвидацией государственной ветеринарной службы и вспышками заболеваний, приводящими к уничтожению целых стад.
Кроме того, распашка пастбищ под зерновые культуры также сокращает количество пастбищных земель для выгула коров.
Кандидат экономических наук Игорь Абакумов отмечает, что сокращение поголовья коров в частных хозяйствах, которые были основными производителями молока в стране, привело к снижению производства молока в 15-20 раз.
Дефици́т — недостача; недостаточность чего-либо.
Молочные продукты — пищевые продукты, вырабатываемые из молока.
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