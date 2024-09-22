Молоко дорожает из-за дефицита сырья и растущего спроса

К концу года молочная продукция может подорожать на 30-50%

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России наблюдается дефицит молока, сообщает "МК".

Фото: mos.ru by Евгений Самарин, PDM

Производители молочной продукции утверждают, что это приводит к росту цен, поскольку себестоимость производства увеличивается.

За первое полугодие 2023 года потребление молочных продуктов выросло на 6%, а предложение — только на 2,5%.

В результате литровая бутылка молока стоит около 100 рублей, а цены на сливочное масло, сметану и творог также растут.

Дефицит сырья усугубляется экспортом молочной продукции за рубеж, что приводит к еще большему сокращению предложения.

Повышенный спрос на молочные продукты связан с ростом зарплат у части населения, но аграрии не в состоянии его удовлетворить.

Несмотря на обширные пастбища, поголовье коров в России сокращается, что обусловлено, в том числе, ликвидацией государственной ветеринарной службы и вспышками заболеваний, приводящими к уничтожению целых стад.

Кроме того, распашка пастбищ под зерновые культуры также сокращает количество пастбищных земель для выгула коров.

Кандидат экономических наук Игорь Абакумов отмечает, что сокращение поголовья коров в частных хозяйствах, которые были основными производителями молока в стране, привело к снижению производства молока в 15-20 раз.

Уточнения

Дефици́т — недостача; недостаточность чего-либо.



Молочные продукты — пищевые продукты, вырабатываемые из молока.



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