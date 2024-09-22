Газпром уменьшает объёмы транзита газа в Европу через украинскую территорию

"Газпром" снизил прокачку газа в Европу через Украину

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

21 сентября "Газпром" сократил объем прокачки газа для европейских потребителей через территорию Украины до 42,3 миллиона кубометров в сутки, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные холдинга.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Поставка осуществляется через газоизмерительную станцию "Суджа", в то время как заявка на прокачку через ГИС "Сохрановка" снова была отклонена.

В предыдущий день объем транзита составил 42,4 миллиона кубометров в сутки, а в среднем в сентябре Россия поставляла более 42 миллионов кубометров газа в Европу ежедневно.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.



Су́джа — город в России, административный центр Суджанского района Курской области.



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